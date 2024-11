George Russell wint de Grand Prix van Las Vegas. Maar alle ogen zijn gericht op Max Verstappen. Hij wordt hier in Las Vegas voor de vierde keer wereldkampioen! Hij eindigt uiteindelijk als vijfde. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van Las Vegas 2024.

