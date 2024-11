Het is gelukt! Max Verstappen is tijdens de GP van Las Vegas voor de vierde keer op rij wereldkampioen Formule 1 geworden. De coureur van Red Bull eindigt in de gokhoofstad van de wereld als vijfde achter winnaar George Russell. McLaren-coureur Lando Norris, voor de start nog Verstappens enige titelrivaal, wordt als zesde afgevlagd. Met nog twee races te gaan is Verstappen niet meer te achterhalen. De jackpot is binnen!

Hierbij, de GP van Las Vegas in vogelvlucht:

RONDE 1/50: De start van de GP van Las Vegas verloopt zonder incidenten. Charles Leclerc rukt op van P4 naar P2, achter polesitter George Russell en Max Verstappen komt ook zonder brokken door de eerste bochten, met Lando Norris vlak achter zich. Geluk heeft hij wel dat Yuki Tsunoda bijna achterop knalt.

RONDE 4/50: Max Verstappen passeert Pierre Gasly met behulp van DRS en rukt op naar P4, achter respectievelijk Russell, Leclerc en Carlos Sainz. Norris zit nog vast op P6.

RONDE 8/50: Leclerc lijkt een probleem met zijn auto te hebben en valt terug. Ook Max Verstappen profiteert en rukt op naar P3. Ondertussen heeft Norris Alpine-coureur Gasly weten te verschalken. De Brit van McLaren rijdt nu op P5.

RONDE 10/50: Norris en Leclerc gaan beide naar binnen voor een vroege pitstop. gedwongen door problemen met hun banden. Ze keren op harde banden op P16 en P17 terug op de baan. Ondertussen is Verstappen opgerukt naar P2, wel ruim acht seconden achter Russell.

RONDE 12/50: Ook Max Verstappen kiest voor zijn eerste pitstop en switcht naar de harde compound. Hij keert terug op de baan op P7, vol in het verkeer. Voor Colapinto, Sainz, Leclerc en Norris. Verstappen gaat eenvoudig voorbij aan Magnussen en Bottas.

Zure uitvalbeurt Gasly

RONDE 16/60: Een zuur einde aan de race voor Pierre Gasly. De Alpine-coureur was als derde aan de race begonnen, maar valt uit door powerverlies van zijn Renault-motor. Ondertussen verloopt voor Max Verstappen alles naar wens. hij rijdt op P2, achter Russell. Norris op P7.

RONDE 18/50: Sergio Pérez kan weinig uitrichten in de ondersteuning van Max Verstappen en wordt op P5 eenvoudig gepasseerd door Hamilton en Norris. Aansluitend gaat hij meteen naar binnen en ruilt zijn harde banden in voor mediums. Met name bij Hamilton zit de snelheid er goed in.

RONDE 25/50: Halverwege de race zien de zaken er goed uit voor Max Verstappen. Hij ligt tweede, op een dikke tien seconden achter Russell. Achter hem rijden: Sainz, Leclerc, Hamilton en dan – op grote afstand – Lando Norris. Ondertussen valt Alexander Albon uit met turboproblemen.

RONDE 27/50: Tweede pitstop Max Verstappen in een matige tijd (3,4 seconden). Hij keert ruim zes seconden achter Norris terug op de baan, op P5, en heeft vrij baan. Ook Hamilton is naar binnen geweest en zit achter Verstappen.

Pitcrew Ferrari staat te slapen

RONDE 28/50: Sainz wilde in lap 27 ook naar binnen, maar de pitcrew van Ferrari was niet klaar. Stop wordt daardoor één ronde uitgesteld. Het kost Sainz een plek.

RONDE 32/50: De snelheid van beide Mercedessen is ongeëvenaard. Russell leidt, met ruim tien seconden op teamgenoot Hamilton die Verstappen inmiddels is gepasseerd. Verstappen soeverein op P3, Norris na zijn tweede stop op P7.

RONDE 38/50: De inhaalactie van de dag komt op naam van de zo vaak (en terecht) verguisde Sergio Pérez. Hij neemt alle risico’s van de wereld en riskeert een safety carsituatie, maar met één uitremactie passeert hij Liam Lawson en Kevin Magnussen. Hij rukt op naar P12.

RONDE 40/50: Max Verstappen vraagt over de boordradio aan Gianpiero Lambiase of hij op P3 moet verdedigen ten opzichte van de Ferrari’s van Sainz en Leclerc achter hem. Het antwoord is bevestigend. Lando Norris ondertussen op ruime afstand op P6.

Ferrari’s jagen op Verstappen

RONDE 42/50: Sainz gaat met behulp van DRS eenvoudig voorbij aan Verstappen en neemt de derde positie in de race over, achter Russell en Hamilton. De aanval van Leclerc wordt door Verstappen vooralsnog gepareerd.

RONDE 47/50: Charles Leclerc passeert op pure snelheid Max Verstappen, die daardoor terugvalt naar P5. Het maakt verder niet uit. Lando Norris rijdt op gepaste afstand achter hem. De titel kan hen niet meer ontgaan!

RONDE 50/50: Acteur Sylvester Stallone zwaait met de finishvlag. George Russell wint de race, voor Lewis Hamilton, maar veel belangrijker: Max Verstappen is officieel wereldkampioen Formule 1 2024! De jackpot is binnen!

