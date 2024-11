Jenson Button is helemaal klaar met Sergio Pérez. Na opnieuw een teleurstellende kwalificatie, dit keer voor de GP van Las Vegas, hoopt de oud-wereldkampioen dat Red Bull de Mexicaanse coureur snel vervangt. De vraag is of Pérez zijn contract, dat tot het einde van 2026 loopt, überhaupt nog mag uitdienen. Button pleit voor een snelle vervanging door Yuki Tsunoda.

De speculaties over de toekomst van Sergio Pérez nemen de laatste weken toe. De Mexicaanse coureur heeft in principe een overeenkomt tot en met 2026, maar na een bijzonder teleurstellend seizoen in dienst van Red Bull, is de kans groot dat hij vroegtijdig wordt ontslagen. Menig expert denkt dat Sergio Pérez al vóór het einde van 2024 zijn biezen moet pakken, al twijfelt voormalig Formule 1-coureur Jenson Button of Red Bull nu nog een rijderswissel overweegt.

Tsunoda naar Red Bull?

“Contractueel gezien denk ik niet dat hij dit jaar nog vervangen wordt,” zei Button in een recente uitzending van Sky Sports. “Maar dat neemt niet weg dat de situatie al een tijdje onhoudbaar is. Niemand krijgt zoveel kansen bij een topteam als Red Bull. Ze zijn niet voor niets de regerend wereldkampioenen.” Pérez stelde dit seizoen herhaaldelijk teleur, vooral tijdens kwalificaties. Terwijl Max Verstappen nog altijd aan de leiding gaat in het kampioenschap, bungelt Pérez op een matige achtste plek.

Button ziet in Visa RB-coureur Yuki Tsunoda de ideale vervanger voor de Mexicaan. “Ik zou graag zien dat iemand als Tsunoda de sprong maakt, gewoon om te kijken wat hij kan,” vervolgde Button. “Hij heeft een periode doorgemaakt waarin hij wat te agressief was, vooral over de boordradio, en hij heeft natuurlijk wat crashes veroorzaakt. Maar uiteindelijk is hij daar sterker uitgekomen.” Naast Tsunoda wordt ook Liam Lawson genoemd als mogelijke kandidaat om Pérez op te volgen.

Yuki Tsunoda en Liam Lawson maken beiden kans om door te stromen naar Red Bull. Jenson Button denkt dat de Japanner het meest geschikt is om Sergio Pérez te vervangen (Red Bull Content Pool)

