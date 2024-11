Lando Norris kijkt terug op een ‘moeilijke’ kwalificatie in aanloop naar de GP van Las Vegas. Hij klokte vrijdagavond de zesde tijd en start daarmee naast titelrivaal Max Verstappen (P5). Teamgenoot Oscar Piastri verging het niet veel beter; de Australiër moet zich tevreden stellen met de achtste startplek. Ondanks de uitdagingen deelde Norris nog een plaagstoot uit richting Red Bull.

“Het is eigenlijk ongelofelijk,” begon Norris, met een flinke dosis ironie, over zijn kwalificatie in Las Vegas. “Vooral omdat we veruit de snelste auto hebben, toch? Het is zo raar. Misschien ligt het aan al dat water in onze banden of zoiets. Een van die dingen in ieder geval. Want ze hebben natuurlijk overal gelijk in gehad,” verwees Norris naar de eerdere beschuldigingen van Red Bull.

Kritiek van de concurrent

In een poging het succes van McLaren te ondermijnen, was Red Bull het afgelopen jaar bijzonder kritisch. Van de controversiële flexi-wings tot het vermeende gebruik van water in de banden, alle mogelijke voordelen van de MCL38 werden flink aan de kaak gesteld. Een gebruikelijke tactiek in de Formule 1, al lijkt Norris zijn buik vol te hebben van alle scepsis van Red Bull. Desalniettemin moest hij het vrijdagavond afleggen tegen Max Verstappen.

“Een circuit met weinig grip past gewoon niet zo goed bij onze auto”, aldus de Brit. “We moeten precies op de limiet rijden als we snel willen zijn. Maar dat kost wel heel veel moeite. De uitdaging was iets te groot.” Als Norris na de GP van Las Vegas nog kans wil maken op de titel, moet hij zijn concurrent van Red Bull wel voorblijven. Mits hij drie punten inloopt op Verstappen, is het kampioenschap nog niet beslist.

