McLaren kende een matige kwalificatie in aanloop naar de GP van Las Vegas. Oscar Piastri klokte de achtste tijd op het snelle stratencircuit, terwijl Lando Norris zich zaterdagavond tevreden moet stellen met de zesde plaats. De Brit start bovendien achter titelrivaal Max Verstappen. Ondertussen moeten de papaja’s zich ook nog eens achter concurrent Ferrari scharen. Komt de constructeurstitel in gevaar?

“Het was vandaag gewoon heel moeilijk, maar eigenlijk worstelen we al het hele weekend,” reageerde Norris tegenover Formula1.com. “Misschien zie je het niet direct aan de tijden, maar we wisten al dat dit een zware klus zou worden. Een foutloos rondje rijden blijkt gewoon heel lastig voor ons.” Norris maakt theoretisch nog kans op de titel bij de coureurs, maar moet in Las Vegas wel drie punten inlopen op Max Verstappen. De Nederlander start zaterdag vanaf P5, direct naast Norris.

“Je hoopt ergens wat tijd te winnen, maar zodra je iets nieuws probeert, ontstaat er weer een ander probleem,” zei Norris over de uitdagende omstandigheden op het stratencircuit. “In de vrije trainingen zaten er af en toe goede rondjes tussen, maar de kans dat ons dat vandaag ook zou lukken, was gewoon te klein. Achteraf gezien was de uitdaging net iets te groot.”

Strijd om de titel

Teamgenoot Oscar Piastri toonde zich eveneens teleurgesteld na zijn kwalificatie. Hij plaatste zijn McLaren op P8 voor de race. “Poleposition zat er sowieso niet in,” gaf de jonge Australiër toe. “We hebben zeker nog wat huiswerk te doen voordat we morgen gaan racen. Ik had gehoopt in de top drie te eindigen, dus ik ben behoorlijk verbaasd dat we zo’n groot gat hebben laten vallen. Het blijkt allemaal een stuk lastiger te zijn dan ik had verwacht.”

McLaren voert nog steeds het constructeurskampioenschap aan, maar de voorsprong op Ferrari bedraagt slechts zesendertig punten. Met Carlos Sainz op P2 en Charles Leclerc op P4 heeft de Scuderia bovendien een sterke uitgangspositie in Las Vegas. Ferrari presteerde al uitstekend tijdens de inaugurele Grand Prix van 2023 en kan zaterdagavond mogelijk nog verder oprukken in het klassement. McLaren aast op de eerste constructeurstitel sinds 1998, terwijl Ferrari sinds 2008 geen kampioenschap meer heeft gewonnen.

