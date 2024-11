De kwalificatie van Max Verstappen ging veel beter dan verwacht, aldus Red Bull-adviseur Helmut Marko. Teambaas Christian Horner heeft er zelfs het vertrouwen in dat de Nederlandse coureur vanaf zijn vijfde startplek de race nog zou kunnen winnen. Het vertrouwen in Verstappens teamgenoot is ondertussen een stuk minder groot. Sergio Pérez stelde teleur, nadat hij volgens Marko “gewoon niet snel genoeg” bleek in Las Vegas.

Max Verstappen begon het weekend in Las Vegas niet fijn. Mede door een gebrekkige achtervleugel kwam de Nederlander niet hoger dan een vijfde en zeventiende tijd tijdens de eerste twee vrije trainingen. In de derde vrije training gaf Verstappen echter aan dat zijn RB20 “veel beter” aanvoelde, en dat betaalde zich tijdens de kwalificatie uit in een vijfde startplek. Cruciaal voor Verstappen: hij staat daarbij vóór Lando Norris op de grid.

“We hadden hier en daar wat problemen”, vertelt adviseur Marko na de kwalificatie aan Viaplay. “Tijdens sector drie en op de rechte stukken verloren we ongeveer drie tienden, omdat we een andere vleugel hebben dan nodig. Daarbij hadden we problemen met de grip, maar we hebben ons goed hersteld. Max verloor slechts twee of drie tienden tijdens zijn snelste ronde. Uiteindelijk ging het beter dan verwacht na de sessies op vrijdag.”

Ook teambaas Christian Horner is tevreden met de prestaties van Verstappen tijdens de ‘moeilijke kwalificatie’. “Het lukte Max om een goede tijd neer te zetten”, vertelt Horner, via Verstappen.com. “Ik weet dat hij hoopte om hoger op de grid te staan, maar op dit circuit kun je zeker inhalen. Iedereen in de eerste vier rijen kan deze race winnen en het wordt heel spannend om te zien hoe het morgen gaat.”

Pérez stelt teleur

Terwijl Verstappen wel in Q3 wist te komen, lag zijn teamgenoot Sergio Pérez na Q1 al uit de kwalificatie. Helmut Marko is teleurgesteld in de zestiende startplek van de Mexicaan. “Hij was gewoon niet snel genoeg”, concludeert de Oostenrijker. “En misschien hadden we twee sets banden moeten gebruiken, dat had geholpen, maar we dachten dat hij dat wel kon. Nu is hij zestiende.”

Betekent Pérez’ exit in Q1, de zesde van het seizoen, dat de Mexicaan in 2025 niet meer bij Red Bull hoeft terug te komen? “Na Abu Dhabi bekijken we alle mogelijkheden en dan nemen we een beslissing”, is het enige wat Marko onthult. “Ik zeg niet dat er een risico is. Ik zeg dat we alle mogelijkheden bekijken en dan een beslissing nemen.”

