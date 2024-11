De vijfde plek in de kwalificatie van de GP van Las Vegas was volgens Max Verstappen het maximaal haalbare, maar zorgen maakt hij zich hoe dan ook over de race. Dat komt door het gebrek aan snelheid op het rechte stuk. “Dat kost ons hier echt wel wat.”

Verstappen legde desgevraagd na de kwalificatie de vinger op de zere plek. “We komen met deze achtervleugel tekort op het rechte stuk en daarnaast kregen we het qua banden ook niet voor elkaar met de temperaturen.”

Met name dat eerste is echter een punt van zorg, zoals het dat al vanaf de eerste vrije training is. “Het kost ons hier best wel wat, omdat je ook lang in de DRS zit.” Hoeveel precies? Verstappen: “Zeker twee of drie tienden.”

Dat heeft alles te maken met de achtervleugel waar al zoveel over is gezegd en geschreven. Het is niet dat Red Bull de verkeerde vleugel heeft meegenomen, het team hééft simpelweg geen geschikte vleugel voor dit type circuit. Het is een probleem dat zich eerder dit seizoen ook in Monza aandiende.

Prioriteiten

Kritisch of boos is Verstappen echter niet; het is nu eenmaal niet anders, weet hij. “Want het heeft met de cost cap te maken”, klinkt het, verwijzend naar het budgetplafond. Teams mogen niet boven een vooraf bepaald totaalbedrag aan kosten komen, daardoor wordt ook Red Bull genoopt tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Een achtervleugel die nu in Las Vegas zeer welkom was geweest, bleek dat dit jaar niet.

Verstappen: “Misschien moeten we dat toch maar even goed evalueren. Want je geeft nu toch ‘gratis’ rondetijd weg in minimaal twee raceweekenden.” En of het zich gaat wreken tijdens de race? “Qua inhalen is het sowieso nu lastiger. Ideaal is het allemaal niet, we zullen zien.”

