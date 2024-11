‘Ik had geen grip’. Sergio Pérez draait na afloop van de eerste kwalificatiesessie in Las Vegas een bekend verhaal af. De Mexicaan gebruikt het als excuus voor de volgende sof van dit jaar. Opnieuw overleeft hij de eerste schifting niet. Collega Max Verstappen wel, die is bijna een seconde sneller.

Het wordt bijna elke race pijnlijker voor Pérez. Maar de cijfers liegen niet. Voor de vijfde keer dit jaar strandt hij in de eerste kwalificatieronde, net zoveel als Ferrari, McLaren en Mercedes samen. En voor de achtste keer alweer dringt hij niet door tot de slotsessie en de top-10. “Ongelofelijk”, bromt de Mexicaan wanneer hij via de boordradio van zijn race-engineer verneemt dat zijn kwalificatie er alweer op zit. “Het wordt niet beter dan dit. Ik had geen grip. We wilden vanzelfsprekend meer vandaag en ik had het idee dat we progressie maakten, maar uiteindelijk niet genoeg. Het draaide uit op een extreem moeilijke sessie.” Pérez ziet ondanks zijn zestiende startplaats hoop voor een goede race. “De racesnelheid zag er best goed uit, dus daar kijk ik naar uit.”

De vroege uitschakeling zet de positie van de Mexicaan bij Red Bull nog verder onder druk. Hoewel hij nog een contract heeft voor 2025 is dat geen garantie voor een stoeltje. Ook in de strijd om de constructeurstitel, waarin Red Bull derde staat achter McLaren en Ferrari, zal de stierenstal in Las Vegas door zijn zwakke kwalificatie waarschijnlijk weer kostbare WK-punten mislopen.

