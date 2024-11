Lando Norris start de GP van Las Vegas achter titelrivaal Max Verstappen. De McLaren-coureur moet minimaal drie punten meer scoren dan de Nederlander om zijn kans op de titel in leven houden. Toch geeft hij zich nog niet gewonnen: “De race is lang en er kan van alles gebeuren”.

“De top vier was niet haalbaar”, bekent Norris na de kwalificatie tegenover Sky Sports. “Mercedes is veruit het snelste team, met Ferrari dicht in de buurt. Red Bull en wijzelf hebben een aanzienlijke achterstand, zoals bleek tijdens de kwalificatie. We hadden op iets meer gehoopt, maar we worstelen in elke bocht met verschillende problemen. Soms gaat het goed, maar dan ineens weer niet. Het was erg lastig en gewoon een te grote uitdaging met de auto. Het vinden van de juiste rondetijd zonder de limiet te overschrijden, bleek een lastige balans.”

Alle ogen zijn natuurlijk gericht op de ontknoping van de titelstrijd die morgen tijdens de GP van Las Vegas kan plaatsvinden. “Of hij morgen wint of niet, voor mij zal er niets veranderen. Het is zeer waarschijnlijk dat hij het kampioenschap wint. Ik ben hier om te racen en om in elke race mijn best te doen. Of Max voor mij finisht of niet, het is zoals het is”, zei Norris later tegenover de verzamelde pers in Las Vegas.

Toch geeft de Brit zich nog niet gewonnen. “Hij staat maar net voor ons en ik denk dat we kans hebben om hem morgen te verslaan. Het kan zijn dat we de race op harde band starten en dat alles een beetje onze kant opvalt, want op de zachte band zijn we steeds wat minder geweest. De race is lang en er kan van alles gebeuren. En op de rechte stukken zijn we sneller, dus hopelijk speelt dat in ons voordeel.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!