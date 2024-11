Max Verstappen gaat morgen in Las Vegas vanaf de derde startrij op jacht naar zijn vierde wereldtitel Formule 1. De regerend wereldkampioen van Red Bull laat in de kwalificatie de vijfde tijd noteren. Lando Norris, de enige coureur die nog roet in het eten kan gooien, beëindigt de kwalificatie als zesde. Voor de negatieve uitschieters in de kwalificatie zorgen Verstappens teamgenoot Sergio Pérez (exit in Q1) en Williams-jongeling Franco Colapinto (crash in Q2). Pole is er voor George Russell.

Hieronder de kwalificatie voor de GP van Las Vegas in vogelvlucht:

Q1: Verstappen zit er toch goed bij, wanvertoning Pérez

Het is nog frisjes als op de late vrijdagavond in Las Vegas de kwalificatie van start gaat. In zijn eerste snelle run in Q1 komt Max Verstappen met een uitgesneden voorvleugel niet aan de toptijden van de coureurs van McLaren en Mercedes. Met name in de laatste sector verliest hij veel snelheid. In zijn tweede run verbetert hij zich enigszins, maar tevreden zijn ze allerminst bij Red Bull. In zijn derde (tevens laatste run) in Q1 verandert dat en rijdt de drievoudig wereldkampioen ineens naar de top van de tijdenlijst: 1.33,299. Op de valreep duiken alleen de twee Mercedessen er nog onder. George Russell is de snelste (1.33,186), voor Lewis Hamilton (1.33,225). Lando Norris (McLaren) sluit Q1 teleurstellend af met de zesde tijd (1.33,592).

En ja hoor, Sergio Pérez sneuvelt wederom in Q1 en levert wederom een wanvertoning. Met zijn 1.34,155 blijft de teamgenoot van Max Verstappen steken op de zestiende tijd. Ook Fernando Alonso en Alexander Albon kunnen verrassend al aan de koffie.

Afvallers Q1: Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll.

Q2: Harde crash Colapinto, Hamilton snel

Max Verstappen gaat als eerste naar buiten in Q2. In zijn eerste snelle run snelt hij naar 1.33,201, net achter Hamilton en Oscar Piastri, maar vóór Norris die er nog steeds niet lekker in zit. Verstappen verbetert zich vervolgens naar 1.33,085 en besluit daarna om in de slotfase binnen te blijven, omdat hij al safe is. De snelste tijd staat op naam van Lewis Hamilton (1.32,567).

En dan is er een gele vlag door een harde crash van Franco Colapinto, die te snel instuurt en vervolgens de muur raakt in bocht 16. Een kostbare beginnersfout van het William-talent, die niet voor het eerst een auto afschrijft. De vraag is of Colapinto nog in actie kan komen tijdens de race zondag, aangezien de Britse renstal weinig reserve-onderdelen mee heeft genomen naar Las Vegas. De crash betekent een voortijdig einde van Q2. Nico Hülkenberg profiteert er het meest van, hij gaat als tiende en laatste door naar Q3.

Afvallers Q2: Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Franco Colapinto, Liam Lawson.

Q3: Sportieve stunt Gasly, Verstappen tevreden

Met enige vertraging door herstelwerkzaamheden aan de baan na de crash van Colapinto gaat Q3 van start. Max Verstappen gaat andermaal als eerste de afgekoelde baan op. Zijn eerste snelle run levert hem de derde tijd (1.33,215) op, achter Russell en Sainz, maar wederom voor Norris. Hamilton moet zijn snelle ronde afbreken als hij in bocht 12 rechtdoor schiet. George Russell heeft stevig de muur geschampt. Niet al teveel schade, maar toch aanleiding voor een zorgvuldige check.

Verstappen gaat laat naar buiten voor zijn ultieme rondje, op gebruikte softs. Hij rijdt naar de vijfde tijd: 1.32,797. Voor hem is belangrijk dat hij Lando Norris andermaal voorblijft. De Brit moet genoegen nemen met de zesde tijd (1.33,009). George Russell toont zich een klasse apart. Hij pakt – ondanks lichte schade aan zijn Mercedes- evengoed pole: 1.32,312, voor Carlos Sainz en zeer verrassend Alpine-coureur Pierre Gasly, die voor een nieuwe sportieve stunt tekent.

Top-10: George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton.

De Grand Prix van Las Vegas begint zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd.

