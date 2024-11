In het tweede deel van de kwalificatie is het Franco Colapinto die een harde klapper maakt. Hij stuurt teveel in en raakt daardoor keihard de muur. De Williams-coureur schrijft, dankzij deze crash, zijn bolide volledig af. Bekijk een video van het moment van de crash in de kwalificatie tijdens de GP van Las Vegas.

