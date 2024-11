Max Verstappen kan tevreden terugkijken op de GP van São Paulo. De Nederlandse vedette veroverde op een regenachtig Interlagos de tweeënzestigste overwinning van zijn carrière. Tijdens een briljante inhaalrace verbleekten alle anderen naast de ontketende Red Bull-coureur. De triomf deed denken aan een eerder machtsvertoon van Verstappen in São Paulo, zo herinnert ook oud-kampioen Jenson Button zich.

Aan het begin van de illustere carrière van Max Verstappen liet hij al spectaculaire dingen zien op het Braziliaanse asfalt. Tijdens de GP van 2016 moest iedereen het ontgelden toen de regen met bakken uit de hemel kwam. Iedereen, behalve een 19-jarige Nederlander, die in de laatste zestien ronden maar liefst dertien plaatsen goedmaakte. Jenson Button herinnert zich nog hoe Verstappen – die enkele maanden eerder was gepromoveerd naar Red Bull – hem moeiteloos passeerde.

‘Alsof ik stilstond’

In een recente uitzending van Sky Sports gaf Jenson Button toe dat Verstappen hem destijds inhaalde ‘alsof hij stilstond’. “Ik herinner me de laatste keer dat Max Verstappen ons allemaal verraste met zijn vaardigheden in de regen,” aldus de oud-kampioen. “Dat was natuurlijk Brazilië 2016, tevens mijn laatste Grand Prix in São Paulo.” Button legde uit hoe hij normaliter wel raad wist met een beetje regen, maar alsnog werd ingehaald door de veel jongere Verstappen.

“Ik hield altijd van regenraces, maar hij (Verstappen, red.) kwam me voorbij alsof ik stilstond,” aldus de Brit. “Toen besefte ik dat het klaar was – het was tijd voor mij om te vertrekken.” Datzelfde jaar kondigde Button inderdaad zijn pensioen aan. De wereldkampioen van 2009 zou in 2017 nog één keer in actie komen tijdens de GP van Monaco, maar heeft sindsdien niet meer geracet in de Formule 1.

Max Verstappen en Jenson Button tijdens diens laatste raceweekend in Monaco (Motorsport Images)

