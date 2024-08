Lando Norris wint de grote prijs van Nederland! Max verstappen heeft het niet gered om hier zijn vierde overwinning te behalen, ondanks een waanzinnige start. De Nederlander eindigt op P2. Charles Leclerc reed een uitstekende race en maakt de top 3 compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Dutch Grand Prix 2024.

LEES OOK: Dutch GP: Ontketende Norris stoot Verstappen van de troon in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!