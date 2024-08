Niet de vierde zege op rij voor Max Verstappen in eigen land, maar de eerste op Nederlandse bodem voor Lando Norris. Dat was zondag het resultaat van de Dutch GP in Zandvoort. Tegen de snelheid van de McLaren van Norris kan Verstappen in de Red Bull op dit moment simpelweg niet op.

Even lijkt er in de openingsfase nog een herhaling te komen van de voorgaande drie edities van de Dutch GP. Namelijk een race waarin Verstappen zichzelf en het zoals altijd fanatieke thuispubliek aan een majestueuze overwinning helpt. De Nederlander snelt vanaf P2 bij de start op indrukwekkende wijze langs polesitter Norris en gaat als nummer één de eerste bocht in.

Zoals alle andere keren lukt het Norris vanaf P1 niet om de leiding te behouden, maar dat bederft zijn feestje niet. Hoewel Verstappen nog even uit lijkt te lopen, is het in ronde 18 al zo goed als voorbij met de Nederlandse hoop op winst. Norris haalt in de rappe McLaren namelijk zijn vriend en rivaal Verstappen in. Na de eerste pitstops komt Verstappen vervolgens ook weer terecht achter Norris. Die bouwt daarna een comfortabele voorsprong op.

Tweede worden is vanaf dan het hoogst haalbare voor Verstappen. Die moet zich op dat moment nog wel zorgen maken over de opmars van Oscar Piastri. Die kent een moeizaam eerste deel van de race, waarin George Russell (Mercedes) hem voorblijft en de Ferrari’s zelfs ook de Australiër bedreigen. Aanvankelijk komt hij met sterke rondetijden terug.

Kampioenschap

Piastri heeft het echter lastig zat met Charles Leclerc, die tot zijn eigen verrassing derde ligt. De Monegask weet zijn Ferrari uiteindelijk zelfs achter Norris en Verstappen naar het podium te sturen. Piastri en Leclercs teamgenoot Carlos Sainz – gestart van P10 – maken de top-5 compleet. Achter hen verlaten ook achtereenvolgens Pérez, Russell, Hamilton, Gasly en Alonso met punten de Zandvoortse duinen.

In het kampioenschap knabbelt Norris met zijn zege iets van de toch nog altijd ruime voorsprong van Verstappen af. Voor de Dutch GP was het 78 punten, op weg naar de Italiaanse Grand Prix in Monza is het nu nog 70 punten. Mede doordat de Brit in de laatste meters nog de snelste ronde verbetert.

Uitslagen