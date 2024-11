Wat een race! Na een uitgestelde start, meerdere safety cars en een rode vlag is het uiteindelijk Max Verstappen die de race wint. Wat een masterclass van de Nederlander, die na een indrukwekkende inhaalrace in de beginfase van de Grand Prix de juiste keuzes maakt. Esteban Ocon en Pierre Gasly maken de top 3 compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de race tijdens de Grand Prix van São Paulo in Brazilië.

