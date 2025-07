Pole-position voor Oscar Piastri! Max Verstappen start zaterdag naast hem in de sprintrace. Lando Norris maakt de top drie compleet. Opvallend is dat Lewis Hamilton de sprintrace vanaf P18 moet starten. Hij maakte een fout in SQ1 en haalde het niet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de sprintkwalificatie tijdens de GP van België 2025.

