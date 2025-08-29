Lando Norris is opnieuw de snelste deze sessie! Fernando Alonso is sneller dan McLaren-coureur Oscar Piastri en noteert de tweede tijd. Max Verstappen rijdt deze sessie de vijfde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de tweede vrije training tijdens de Dutch GP in Zandvoort 2025.
