Max Verstappen was de snelste deze sessie. Hij wist in het begin van de sessie al het gehele veld achter zich te houden met een snelle ronde op de harde band. Ook op de zachte band reed er niemand sneller dan de Nederlander. Zijn snelste ronde was ruim een halve seconde sneller dan Oscar Piastri (P2). Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van België 2024.

LEES OOK: VT1 GP België: Verstappen man op een missie na week vol kritiek, discussie en haat

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)