Aan het einde van de eerste vrije training was het Lando Norris die de snelste tijd reed op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen reed de tweede tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de Dutch GP in Zandvoort.

LEES OOK: VT1 GP Nederland: Wind, regen, poncho’s en Norris die Verstappen nipt voorblijft

In de winkel en digitaal te bestellen (gratis bezorging in Nederland): ons zomerpakket met reguliere editie & Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!