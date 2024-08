De Formule 1 heeft net als een jaar geleden in de race kennisgemaakt met het grillige Nederlandse zomerweer. Een mix van regen en harde wind zorgt in de eerste training voor flink wat uitstapjes naast het asfalt en beperkte actie. Lando Norris klokt aan de kust de beste tijd, net voor Max Verstappen.

Windkracht 8, een kletsnatte baan en terughoudendheid bij de teams om de windgevoelige bolides de baan op te sturen, de eerste vrije training van de Nederlandse Grand Prix is voor zowel de teams, coureurs en het publiek een ware beproeving. Neem Nico Hülkenberg, liefhebber van de Nederlandse cultuur, snacks en in zijn jongere jaren in diverse series winnaar op het duinencircuit: hij schiet in zowel zijn installatierondje als de eerste serieuze bijna meteen van de baan. “Het is met deze wind behoorlijk wild”, concludeert Pierre Gasly, die met zijn Alpine als eerste in Zandvoort op verkenningstocht is gegaan.

Voor de fans is de start van Super Friday, zoals de openingsdag met veel muzikale omlijsting is neergezet, aanvankelijk geen feest. In het eerste half uur hebben alleen Charles Leclerc, George Russell en Hülkenberg een tijd op de klokken gezet. Het gros van het veld blijft uit voorzorg binnen, wachtend op betere omstandigheden. Wanneer Max Verstappen zijn RB20 de baan opdraait, halverwege de openingssessie, veert het publiek op. De drievoudig wereldkampioen spint eerst, maar stelt zijn fans daarna meteen gerust: hij is ruim vier seconden sneller dan Leclerc. Verstappens tijd wordt nog geen minuut later alweer verbeterd door Russell.

De openingssessie waarin Robert Schwartzman bij Sauber de auto van Valtteri Bottas heeft overgenomen, komt in het laatste kwartier tot leven. De regenbuien zijn overgedreven, de zon breekt zowaar door en de baan droogt steeds meer op: in de slotminuten kunnen zelfs de snelste droogweerbanden (softs) onder de auto’s. Norris noteert daarbij de snelste tijd, nipt voor Verstappen en Lewis Hamilton.

