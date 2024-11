Charles Leclerc is de snelste deze trainingssessie. Het lijkt tussen McLaren en Ferrari te gaan dit weekend. Lando Norris rijdt de tweede tijd. Max Verstappen reed zijn snelste ronde eerder in de sessie en komt daarmee niet verder dan P11. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste, en daarmee gelijk de laatste, vrije training tijdens de GP van Qatar 2024.

