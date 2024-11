Vijf dagen na de prolongatie van zijn wereldtitel in Las Vegas heeft Max Verstappen de draad weer opgepakt. Hij komt tijdens de eerste vrije training op het Losail International Circuit in Qatar in actie met een gouden helmdesign, invlusief vier sterren als verwijzing naar zijn vier wereldtitels. De goudwitte helm van Verstappen wordt na zijn eerste free runs overigens snel gewisseld voor een ander exemplaar, aangezien er teveel lucht doorheen gaat.

Op het circuit heeft men in de aanloop naar de Grand Prix de meeste kerbs verlaagd en grindstroken erachter aangelegd, om de bandenproblemen van vorig jaar (deels) op te lossen. In een fraai decor, onder andere vanwege de ondergaande zon, komt met name Ferrari zeer goed voor de dag. Max Verstappen moet genoegen nemen met de elfde tijd, uiteraard voor wat het waard is.

Ferrari en McLaren zijn nog in een hevig gevecht verwikkeld om de constructeurstitel, terwijl op gepaste achterstand ook Red Bull nog een rol van betekenis kan spelen. Tegen die achtergrond beleeft Ferrari een betere start van het raceweekend in de woestijn dan de concurrentie.

Carlos Sainz scoort op harde banden en met drie paarse sectoren in eerste instantie de snelste tijd in 1.23,009, gevolgd door zijn teamgenoot Charles Leclerc (1.23,419), eveneens op de harde compound. Overigens heeft laatstgenoemde in Qatar zijn vermeende ruzie met Sainz enigszins gebagatelliseerd.

Elfde tijd Max Verstappen

In de slotfase van de sessie, als de teams overgaan op de snelle softs, vliegt vooral Leclerc over de baan. Hij scoort met 1.21,953 de snelste tijd. In zijn kielzog zijn ook de McLarens snel. Lando Norris tekent voor de tweede tijd (1.22,378), voor teamgenoot Oscar Piastri (1.22,425) en Sainz (1.22,535). Max Verstappen eindigt met de elfde tijd (1.23,213). Hij heeft relatief weinig op softs gereden.

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

VT1 eindigt trouwens zondernoemenswaardige incidenten. Wel is het voor de teams nog even zoeken naar de juiste balans, hetgeen resulteert in een flink aantal uitstapjes naast de baan.

De sprintkwalificatie (Sprint Shootout) is vanavond om 18.30 uur (Nederlandse tijd).

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Koop dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.