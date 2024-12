Lando Norris heeft geen bezwaar tegen zijn zware stop-and-go penalty tijdens de Grand Prix van Qatar. De McLaren-coureur vindt de straf achteraf wel eerlijk. Norris snapt daarnaast ook heel goed dat Max Verstappen zijn overtreding tijdens de dubbele gele vlaggen meteen via de boordradio meldde. “Ik zou hetzelfde hebben gedaan”, geeft de Brit toe.

Lando Norris lag lang op koers om de tweede plek te veroveren, toen hij in de slotfase van de race in Qatar te horen kreeg dat hij een stop-and-go penalty moest uitdienen. De Brit viel vervolgens terug naar plek vijftien in het veld, en kon nog net twee punten binnenhalen voor McLaren. Norris kreeg de zware straf voor het negeren van de gele vlaggen.

De McLaren-coureur zei zelf direct na de race de gele vlaggen niet gezien te hebben. “Ik ben geen idioot. Als ik wist dat er geel was, dan zou ik hebben afgeremd”, aldus de McLaren-coureur aan Sky Sports. Max Verstappen reed voor Norris, toen de Brit vergat om af te remmen, en meldde het via de boordradio meteen aan zijn team.

Norris neemt het Verstappen helemaal niet kwalijk dat hij het incident gelijk meldde. “Dat is wat iedereen doet”, vertelt de Brit aan de aanwezige media. “Ik zou hetzelfde hebben gedaan. Ik ben blij voor hem (dat Verstappen heeft gewonnen, red.).”

Straf was eerlijk

Teambaas Andrea Stella klaagde na de Grand Prix nog dat de straf van Norris ‘buiten proporties’ was, maar de Brit zelf lijkt wel vrede te hebben met zijn penalty. “Het is eerlijk”, legt Norris uit. “Als ik inderdaad deed wat (de stewards, red.) zeiden, dan is het goed dat ze me de juiste straf hebben gegeven.”

De stewards legde zelf nog in een verklaring op de maandag na de race uit dat de straf van Norris “in overeenkomst is met de reglementen van 19 februari 2024. Een overtreding tijdens een dubbele gele vlag wordt gezien als een serieuze aanslag op de veiligheid, en wordt daarom ook zo zwaar gestraft.”

