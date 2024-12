McLaren-teambaas Andrea Stella was na afloop van de Grand Prix van Qatar woedend op de stewards. Die gaven Lando Norris een stop-and-go penalty voor een incident terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid. “Buiten alle proporties”, brieste een boze Stella in de paddock van het Lusail International Circuit.

Lando Norris had gedurende de race op een gegeven moment niet door dat er gele vlaggen werden gezwaaid. Dat werd ook via de welbekende knipperende borden kenbaar gemaakt. Ook was er een melding op het stuur. Maar de Brit, die van zijn gas had moeten gaan, had het allemaal niet gezien. Dat zei hij zelf al na de race. “En dat is natuurlijk wel zijn eigen verantwoordelijkheid”, foeterde Stella. Maar toch nam hij het vooral voor zijn coureur op.

“Als je dan toch een straf krijgt voor zoiets, oké. Maar hoe zwaar die dan moet zijn? In dit geval zit er geen enkel verband tussen de zwaarte van de straf en het risico dat werd gelopen met de overtreding van Lando”, aldus de Italiaanse teambaas. Vrij vertaald: dat Norris niet van zijn gas ging, leverde geen gevaar op. En dus had de straf niet zo zwaar hoeven zijn als in dit geval.

Stella woedend

Stella: “Kijk naar het gevaar, kijk dan naar de overtreding en doe gewoon naar wat proportioneel is. Nu lijkt het wat mij betreft erop dat er ergens een reglementenboek is afgestoft, open is geslagen en daar dan maar een straf uit is gehaald. Dit is pijnlijk voor het racen, het is totaal buiten alle proporties.”

