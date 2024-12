Tijdens de Grand Prix van Qatar kreeg Lando Norris een stop-and-go van tien seconden voor het niet langzamer gaan rijden onder geel. Deze straf zorgde ervoor dat de McLaren-coureur van de tweede naar de laatste plaats zakte, wat een grote impact had op zijn race.

“Eerlijk, ik weet op dit moment nog niet wat ik verkeerd heb gedaan”, zei Norris direct na de race tegenover Sky Sports. “Ik ben geen idioot. Als ik wist dat er geel was, dan zou ik hebben afgeremd. Ik weet niet of ik het gemist heb of gewoon dom ben geweest.”

“Maar de regel is dat je moet afremmen zodra er geel is, dus ik begrijp de beslissing van de stewards,” aldus de McLaren-coureur. De penalty van Norris heeft ook gevolgen voor het constructeurskampioenschap, aangezien Ferrari nu dichter bij McLaren is gekomen in de strijd om de titel.

“Natuurlijk is het een gemiste kans, dat is duidelijk. Het team gaf me vandaag een geweldige auto, maar ik heb ze teleurgesteld”, klonk Norris beteuterd. “Ik had het vandaag niet slechter kunnen doen.”

