Charles Leclerc baarde opzien na het raceweekend in Las Vegas. Fragmenten van een enorme scheldpartij over de boordradio gingen het hele internet over. De Monegask moest zijn podiumplek immers afstaan aan Carlos Sainz – onterecht, vond hij. In aanloop naar de GP van Qatar wil Leclerc de ruzie met Sainz bagatelliseren en richt hij zich op de laatste races met zijn Spaanse teamgenoot.

Tijdens een persconferentie voorafgaand aan de GP van Qatar werd Leclerc uiteraard gevraagd naar zijn uitbarsting in Las Vegas. “Het was niets bijzonders,” verzekerde de 27-jarige coureur. “Zoals ik al vaker heb gezegd, hebben Carlos (Sainz, red.) en ik een hele goede relatie. Soms gaat een van ons te ver en dan hoeven we maar heel even te discussiëren – we wisselen één blik uit en we begrijpen elkaar weer. Dat is zo weer bijgelegd.”

“Ik twijfel er niet aan dat we dit soort akkefietjes soms nodig hebben,” vervolgde Leclerc. “Net zoals dat ik er niet aan twijfel dat we de komende twee races weer goed zullen samenwerken. Uiteindelijk moeten we immers samen de constructeurstitel zien te winnen.” Ferrari is kampioenschapsleider McLaren na de GP van Las Vegas tot op vierentwintig punten genaderd. “Zo’n kans komt niet vaak voor,” aldus de Monegask. “Alleen door als team samen te werken, kunnen we die titel in de wacht slepen.”

Transfer Sainz

In 2025 wordt Carlos Sainz geslachtofferd ten behoeve van Lewis Hamilton – zodoende krijgt Leclerc na vier jaar weer een nieuwe teamgenoot. “Ik ga hem niet heel erg missen, hij blijft natuurlijk gewoon in de paddock,” zei Leclerc over de transfer van Sainz. “Ik mag hem heel erg graag, maar hij is niet mijn vriendin of iets dergelijks,” voegde hij er lachend aan toe. “We zullen vast nog heel veel tijd met elkaar doorbrengen. Hij is een goed persoon.”

Carlos Sainz koos gedurende de zomerstop voor een nieuwe samenwerking bij Williams. De Spanjaard krijgt daar gezelschap van Alexander Albon, nog een coureur die ooit in de Red Bull-gelederen is begonnen. Leclerc moet zich ondertussen tevredenstellen met Lewis Hamilton. De achtvoudig racewinnaar heeft meerdere keren benadrukt dat hij uitkijkt naar de samenwerking met de Britse vedette.

