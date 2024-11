De scheldpartij van Charles Leclerc over de boordradio in Las Vegas houdt ook daags na de race in Las Vegas de gemoederen nog bezig. Hoewel de Monegask meteen na afloop alweer gekalmeerd was, liet teambaas Frédéric Vasseur weten dat er nog wel een gesprek zou komen. David Coulthard is blij dat de Fransman de chaotische situatie op deze manier aanpakt.

Charles Leclerc was op zijn zachtst gezegd niet blij met het verloop van zijn race in Las Vegas. De Monegask reed in de slotfase van de race vóór teamgenoot Carlos Sainz op de baan. Ferrari beloofde Leclerc dat de Spanjaard hem niet zou inhalen, maar Sainz deed dat vervolgens in bocht vier toch. De Monegask deed via een ongekende scheldpartij na de race zijn beklag over de inhaalactie.

LEES OOK: Boze Leclerc geeft Ferrari ervan langs in enorme scheldpartij

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur reageerde na de race kalm op de tirade van zijn coureur, en gaf aan dat de ‘chaotische situatie’ binnen het team besproken zou worden. Oud-Formule 1-coureur David Coulthard is groot voorstander van hoe de Franse teambaas met de situatie omgaat.

“(Vasseur, red.) is er al zo lang bij dat als een coureur pisnijdig is over een strategie, hij er niet op in gaat, hij probeert zich er ook niet voor te verstoppen”, vertelt Coulthard in de Drive to Wynn-podcast. “Ik heb er echt een hekel aan als persvoorlichters of teambazen ons op een politieke manier proberen voor te liegen door te zeggen: ‘daar valt niets over te zeggen’. Natuurlijk valt er iets over te zeggen!”

LEES OOK: Sainz reageert op tirade Leclerc: ‘Ik lever kritiek liever achter gesloten deuren’

Gesprek met Leclerc

De voormalig Red Bull-coureur denkt ook wel te weten wat Vasseur precies tegen Leclerc zal zeggen. “Hij gaat toch een praatje maken met Charles? Hij zal dan zeggen: ‘Maat, neem je instructies aan, je wordt betaald door het team, als het je niet bevalt, ga dan ergens anders heen’,” aldus Coulthard. “‘Dit zijn de omstandigheden die ons ertoe hebben gebracht om de beslissing te nemen die we hebben genomen. Wij hebben alle informatie, jij niet, hou het gewoon in via de radio totdat we daarna een gesprek hebben’.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Koop dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.