Carlos Sainz heeft gereageerd op de scheldpartij van teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask uitte na de race in Las Vegas zijn ongenoegen over dat de Spanjaard hem inhaalde. Sainz had zelf liever gezien dat zijn teamgenoot de kritiek ‘achter gesloten deuren’ had geleverd. Ook een gekalmeerde Leclerc wil na de race voor de media niet op zijn tirade ingaan.

Charles Leclerc begon opperbest aan de Grand Prix in de gokstad, en haalde zowel Pierre Galsy als teamgenoot Carlos Sainz in bij de eerste meters na de start. Een podiumplek leek lange tijd binnen handbereik voor de Monegask, maar na de tweede pitstop ging het mis. Hoewel Leclerc vóór Sainz de baan was opgekomen, en Ferrari had beloofd dat de Spanjaard hem niet zou inhalen, deed Sainz dat toch. De Ferrari-coureur was niet blij met dat besluit van zijn teamgenoot, en liet dat na de race via de boordradio in een ongekende scheldpartij weten.

Ook Sainz was niet tevreden met het verloop van de race, de Spanjaard ging onder andere via diezelfde boordradio in discussie over de timing van een pitstop. Toch vindt de Ferrari-coureur het niet netjes van zijn teamgenoot dat hij zijn grieven zo publiekelijk uitte. “Ik hou er niet van om de radio te gebruiken om te klagen”, vertelt Sainz aan Sky F1. “Ik gebruik de media niet graag om kritiek te leveren of om te protesteren of om te bewijzen of ik blij ben of niet. Ik doe dat liever achter gesloten deuren, want dit soort commentaar in de media levert nooit een goed resultaat op.”

Leclerc weer gekalmeerd

Leclerc was weer afgekoeld toen ook hij voor de media verscheen. De Monegask wilde daarom niet al te veel ingaan op zijn eerdere tirade. “(Het was, red.) frustrerend, ja, maar het verandert niets voor het team. Voor de coureurs is het een beetje frustrerend. De tweede plaats is altijd leuk, maar uiteindelijk is het zo goed”, was de kalme analyse van de Monegask.

Leclerc onthult dat hij uiteindelijk zelf besloot om Sainz voorbij te laten gaan. “Ik denk dat ik mijn deel heb gedaan in de eerste stint. Toen ik de banden had die helemaal op waren”, aldus de Monegask. “Ik wilde niet vechten op dat moment, dus ik liet Carlos voorbij. En dan, ja, de rest bespreken we binnen het team. Ik wil niet in detail treden.” De Scuderia loopt met de derde en vierde plaats in Las Vegas wel in op naaste concurrent McLaren in het constructeurskampioenschap. Lando Norris en Oscar Piastri kwamen niet hoger dan P6 en P7.

