Oscar Piastri is de snelste deze sessie! Opnieuw een rode vlag aan het einde van de trainingssessie: Isack Hadjar verloor de controle over de VCARB 02 en kwam daardoor vast te zitten in de grindbak. Max Verstappen noteerde de vijfde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de tweede vrije training tijdens de GP van Emilia-Romagna 2025.

