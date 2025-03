Oscar Piastri is de snelste deze laatste trainingssessie! Max Verstappen reed de derde tijd. Zijn teamgenoot, Liam Lawson, wist geen tijd neer te zetten door problemen met zijn RB21. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de GP van Australië 2025.

