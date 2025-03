Max Verstappen heeft een hoopgevende laatste training beleefd in de aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull sluit de sessie af met de derde tijd, achter thuisfavoriet Oscar Piastri en Mercedes-troef George Russell. Minder geluk hebben rookie Oliver Bearman (opnieuw een crash) en Liam Lawson, die door motorproblemen maar tot twee rondjes komt.

Bij een temperatuur van 31,4 graden begint de laatste vrije training in Albert Park. Haas-rookie Oliver Bearman gaat als eerste de baan op, maar gaat er ook bijna meteen weer af. In zijn eerste snelle rondje zorgt de jonge Brit meteen voor de eerste en enige rode vlagsituatie. Een moment van onoplettendheid – hij gaat met zijn linker achterwiel door het gras – richting bocht 11 zorgt ervoor dat hij rechtdoor schiet en de muur raakt. Het incident zorgt zichtbaar voor irritatie in de Haas-garage. Immers, vrijdag had Bearman in VT1 ook al een (stevige) crash gehad met flinke schade aan de bolide.

Na de onderbreking begint de sessie pas echt en snelt Max Verstappen naar de snelste tijd (1.17,632), op softs. Richting de tweede helft van VT1 nestelt Verstappen zich opnieuw aan kop van de tijdenlijst. Met de auto in kwalificatiemodus komt hij tot 1.16,646. Daarna wordt zijn tijd respectievelijk verbeterd door George Russell, Alexander Albon, Carlos Sainz en Lando Norris. Maar met nog ruim tien minuten op de klok laat Verstappen zien dat er nog rek in de RB21 zit. In een vliegende ronde komt hij tot een scherpe 1.16,002. In de slotfase weet alleen Oscar Piastri in zijn McLaren daar nog onder te duiken: 1.15,921.

Afgezien van de vier topteams laat met name Williams zich van haar beste kant zien. Carlos Sainz en Alexander Albon beëindigen VT3 met respectievelijk de zesde en de zevende tijd. Lando Norris komt ‘slechts’ tot de tiende tijd.

Problemen voor Lawson

Minder voorspoedig verloopt de laatste training voor de kwalificatiesessie voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander van Red Bull komt tot twee rondjes en wordt daarna naar binnen geroepen vanwege een probleem met de motor.

Noemenswaardige incidenten blijven verder uit. Carlos Sainz schampt in zijn Williams nog even de muur, maar zonder schade. Jack Doohan (Alpine) maakt nog even een kort uitstapje door het grind, maar ook hij komt met de schrik vrij.

Top-10: Piastri, Russell, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Sainz, Albon, Hamilton, Tsunoda en Norris.

De kwalificatiesessie begint om 06.00 uur Nederlandse tijd.

