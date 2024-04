Een cruciale pitstop bezorgde een uitzinnige Yuki Tsunoda zondag een punt in eigen land. Na de tiende plaats in de Grand Prix van Japan was hij vol lof over de pitcrew. “Mijn monteurs zijn superhelden. Zonder die stop was het niet gelukt.”

Het compliment voor de pitcrew van RB, of VCARB, was terecht. Het hielp Tsunoda in de pitstraat een paar belangrijke plekken te winnen. Toch was het ook aan de Japanner zelf te danken dat hij een punt pakte. Hij schudde namelijk een paar mooie inhaalacties uit de mouw, onder meer buitenom in de esses.

“Dat was ook nodig, ik wilde heel graag die tiende plek”, keek hij terug. Daarbij hielp ook de steun van de fans, die wil je toch wat bieden in eigen land.” De Japanner sprak zaterdag nog van druk, zondag bezorgde de status van lokale held hem juist energie. “Maar de echte superhelden, die zaten bij het team”, besloot de uitzinnige Tsunoda bij F1TV.

Het punt van Tsunoda was voor het team overigens een extra goede opsteker nadat teamgenoot Daniel Ricciardo al in de eerste ronde de strijd moest staken tijdens de Grand Prix van Japan. Hij vloog samen met Williams-coureur Alex Albon van de baan bij een crash.