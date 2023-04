Verslaggever Gerard Bos is ter plekke in Bakoe en blikt samen met Bas Holtkamp terug op de afgelopen dagen in Azerbeidzjan. Van een visitekaartje dat werd aangezien voor een betaalpas tot de spectaculaire vrijdagsessies op de baan. Verder blikken we alvast vooruit op de komende dagen: hoe vaak zal er nog gewapperd worden met de rode vlag, wat verwachten we van de nieuwe opzet van het sprintweekend en is Franz Tost ineens mild geworden na de aankondiging van zijn pensioen? Dit en meer in deze update, mis hem niet!

