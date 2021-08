De Formule 1-kalender zal dit seizoen één race minder tellen dan gepland, zo heeft de Formule 1 bekendgemaakt. In plaats van 23 races zullen er dit jaar 22 races verreden worden.

De Formule 1-teams zijn vandaag op Spa-Francorchamps op de hoogte gebracht van de veranderingen aan de kalender. Het grootste nieuws is dat er dit seizoen dus één race minder verreden zal worden. Daardoor hebben de coureurs dus nog maar elf races te gaan in plaats van twaalf, aangezien de kalender van 23 naar 22 races slinkt.

In de tweede seizoenshelft zijn de races in Singapore, Australië en Japan dit jaar al afgelast. Andere uitdagingen blijven nog steeds de races in Brazilië, Mexico en Turkije aangezien die landen op de rode lijst van het Verenigd Koninkrijk staan. Daardoor moet personeel dat terugkeert naar het VK verplicht tien dagen in quarantaine. Dat zorgde er eerder dit jaar al voor dat de Turkse Grand Prix, die de Canadese Grand Prix zou vervangen, niet doorging. Later kwam de race dus wel weer terug op de kalender als vervanger van de Grand Prix van Singapore. Voorlopig staan de races in Brazilië, Turkije en Mexico wel gewoon op de herziene kalender. De race in Turkije is wel met een weekje naar achteren geschoven.

Op de herziene kalender staat dus ook nog een ‘to be confirmed‘. Dat lijkt naar alle waarschijnlijkheid Qatar te worden, waar het Losail International Circuit over de benodigde FIA Grade 1-licentie beschikt. Ook het Italiaanse Mugello, waar de Formule 1 vorig jaar voor het eerst een race reed, zou naar verluidt klaarstaan om dat plekje op de kalender op te vullen

Ondanks dat de kalender nu dus 22 races telt in plaats van 23, blijft het nog altijd een recordaantal races voor een seizoen. “We zijn verheugd om de aanpassingen aan de kalender aan te kondigen na uitgebreide discussies met de promotors en de nationale autoriteiten”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “De pandemie blijft dit seizoen uitdagingen bieden, maar we hebben bewezen dat we ons kunnen aanpassen. We zijn ervan overtuigd dat we een recordaantal van 22 races kunnen organiseren, ondanks de wereldwijde pandemie”, aldus de Italiaan.

De herziene kalender voor de tweede seizoenshelft van 2021:

September 03-05 Grand Prix van Nederland September 10-12 Grand Prix van Italië September 24-26 Grand Prix van Rusland Oktober 08-10 Grand Prix van Turkije Oktober 22-24 Grand Prix van de Verenigde Staten November 05-07 Grand Prix van Mexico November 12-14 Grand Prix van Brazilië November 19-21 TBC December 03-05 Grand Prix van Saoedi-Arabië December 10-12 Grand Prix van Abu Dhabi

