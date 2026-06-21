Mijn vader, Huub Dubbelman, was jarenlang actief als autojournalist en daarna communicatiemanager bij Volvo en Mercedes-Benz. Autosport zat in zijn wereld, en dus groeide ik erin op. Ik was heel jong toen ik hem vroeg om me wakker te maken zodat we samen Formule 1 konden kijken. Op mijn verzoek, altijd op mijn verzoek, dat moet ik erbij zeggen. Hij drong het nooit op. Hij zag dat ik het leuk vond, en hij nam me mee. Naar circuits, naar gesprekken, naar een wereld die ik daarna nooit meer los heb gelaten.

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