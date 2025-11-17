Valtteri Bottas heeft vertrouwen in een comeback van Lewis Hamilton, ondanks een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari. Met nog drie Grands Prix te gaan kijkt de zevenvoudig wereldkampioen terug op een teleurstellend debuut voor de Scuderia. Dit jaar heeft Hamilton nog geen podium weten te behalen voor de Italianen, een nieuw dieptepunt voor zijn indrukwekkende recordboekjes. Bottas, die vijf seizoenen naast Hamilton bij Mercedes reed, rekent echter op een ommekeer.

“Een nieuw team is altijd een grote verandering, maar vooral voor Hamilton“, aldus Bottas tegenover de pers in São Paulo. “Hij heeft zo lang bij Mercedes geracet dat hij gewend is geraakt aan hun manier van werken. Hij was echt dé coureur van het team”, herinnerde de Fin zich. “Dus dit is een grote verandering: qua cultuur, uitrusting, taal. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat aanpassen langer duurt dan verwacht, al heeft hij af en toe zijn snelheid al laten zien. Volgend jaar zal hij laten zien wat hij nog in huis heeft, denk ik.”

Bottas erkent ook de rol van publieke opinie en de onderschatting van Charles Leclerc, de nieuwe teamgenoot van Hamilton. “Er wordt ontzettend veel over Lewis gepraat”, lichtte hij toe. “Dat is normaal, maar misschien onderschatten mensen hoe goed Charles is. Dus ja, ik denk dat het goed met hem gaat.”

Podiumcrisis

Voor Hamilton blijft de zoektocht naar zijn eerste podium met Ferrari een belangrijk aandachtspunt. Sinds zijn tweede plaats tijdens de GP van Las Vegas in 2024 kwam hij niet verder dan een vierde plaats, een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten. Voor de Brit is te hopen dat hij zich in het laatste drieluik van 2025 herpakt. In zijn hele Formule 1-carrière heeft de meervoudig kampioen minimaal één keer per seizoen op het ereschavot gestaan.

Mogelijk biedt het aankomende raceweekend in Las Vegas kansen. Ferrari is de afgelopen jaren altijd snel geweest in de gokstad; de rode bolides gedijen goed op het stratencircuit. Bovendien maakte Hamilton vorig jaar een geweldige inhaalslag op weg naar zijn tweede plaats, vertrekkend vanaf P10.

