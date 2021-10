Renger van der Zande maakt ook in 2022 weer deel uit van de Cadillac-brigade van topteam Chip Ganassi in de Amerikaanse IMSA-klasse. Van der Zande, tevens columnist van FORMULE 1 Magazine, gaat zo zijn tweede jaar in dienst van de Amerikaanse autosportgrootmacht in.

Van der Zande heeft zijn strepen wel verdiend in de endurance-racerij in The States. De 35-jarige Nederlander is tweevoudig winnaar van de illustere 24 Uur van Daytona en geldt als één van de grootste namen in het IMSA-kampioenschap. Voor 2021 maakte Van der Zande daarbij de overstap van Wayne Taylor Racing naar Ganassi.

“Het is geweldig dat ik bij dit team kan blijven, want ik voel me hier heel goed thuis”, vertelt Van der Zande. “Iedereen krijgt hier heel veel verantwoordelijkheid en Chip Ganassi en Mike Hull runnen het team op een geweldige manier. Daarom zijn ze ook zo succesvol.”

Van der Zande deelt zijn Cadillac-prototypebolide dit jaar nog met Kevin Magnussen, maar krijgt volgend jaar liefst drie nieuwe teamgenoten. Magnussen vertrekt namelijk naar het WEC om daar voor Peugeot te rijden, terwijl Ganassi in 2022 een tweede auto inzet.

(tekst loopt door onder de foto)

De Ganassi Racing Cadillac DPi van Van der Zande en (nu nog) Magnussen. Foto: BSR Agency.

De nieuwe teamgenoten van Van der Zande zijn Sébastien Bourdais, Earl Bamber en Alex Lynn. “Het is geweldig om ze erbij te krijgen”, zegt Van der Zande. “Sébastien heeft in alles met wielen gereden en is enorm snel. Earl ken ik uit de juniorklassen en is een LMP1-kampioen. Alex komt uit de Formule E, maar heeft ook veel endurance ervaring.”

Van der Zande kan dus ‘niet wachten’ om aan 2022 te beginnen met Ganassi. Eerst rest hem, met Magnussen, echter nog het IMSA-finaleweekend met Petit Le Mans, een race van tien uur op Road Atlanta. “Daar hopen we 2021 sterk af te sluiten.” Van der Zande en Magnussen staan nu vierde in de stand, maar kunnen nog kampioen worden.

