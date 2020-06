Van der Zande: ‘Tegen Alonso zeg je niet: ga even lekker zitten ouwe’

In de nieuwe Paddockpraat Special van FORMULE 1 vertelt Renger van der Zande uitgebreid over zijn (Amerikaanse) endurace-avonturen. Daaronder: het winnen van de 24 Uur van Daytona met onder meer Fernando Alonso als teamgenoot. ‘Hij is echt bloedfanatiek, maar we hebben ook veel gelachen’.



Na zijn Formule 1-exit eind 2018 richtte Alonso zijn pijlen het jaar erop op de grote autosportklassiekers. De eerste daarvan – want een vast nummer op de kalender in januari – was de 24 Uur van Daytona van 2019. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 stapte daarbij in bij Wayne Taylor Racing, naast Kamui Kobayashi, Jordan Taylor én Renger van der Zande.

Het kwartet wist de befaamde 24-uursrace dat jaar te winnen en volgens Van der Zande liep alles ook lekker met Alonso in het team. “Ik heb natuurlijk maar één race met hem samengewerkt, maar dat ging allemaal soepel en we hebben ontzettend gelachen met z’n allen ook”, vertelt hij in FORMULE 1’s Paddockpraat-podcast.

Podcast: Renger van der Zande over Amerika, een auto delen met Alonso en winnen op Daytona

Iets waar vooral de andere drie om konden lachen: “We hadden allemaal een camper trailer om in te slapen en hij had veruit de oudste. Hij sliep dus echt in een oud hok, terwijl wij allemaal van die fancy Amerikaanse campers hadden! Wij konden er allemaal hard om lachen, maar hij eigenlijk ook, hoor”, vertelt Van der Zande, volgens wie er ‘veel jongens onder elkaar geintjes’ werden gemaakt.

Aan de andere kant bleek wel uit alles dat Alonso ontzettend fanatiek is. “Zo bloedfanatiek zelfs dat hij zichzelf en het team wel een beetje voorbij kan lopen. Dat hebben we in de Formule 1 wel gezien, natuurlijk. Bij ons ook, hij stond elke sessie aan de pitmuur met de engineers in hun hok mee te tetteren.”

Eigenlijk niet de bedoeling, legt Van der Zande uit. “Maar ja, je zegt niet zomaar tegen Fernando Alonso: ‘ga even lekker zitten ouwe’, al was dat wel de boodschap. Maar het siert hem alleen maar dat ie zo fanatiek is”, vindt Van der Zande. “Aan de andere kant: wij reden maar één weekend met hem samen, als je tien weekenden met hem rijdt, is het wel heel intens”, denkt hij.

De Nederlandse endurance- en GT-specialist heeft nog altijd contact met Alonso, en rijdt zelf nog steeds voor Wayne Taylor Racing. Met dat team won hij dit jaar wederom de 24 Uur van Daytona, wederom met Kobayashi, en daarnaast Ryan Briscoe en Indycar-legende Scott Dixon. “Dixon is misschien wat minder beroemd dan Alonso, maar vind ik wel net zo’n legendarische coureur.”

Luister hieronder de Paddockpraat Special met Renger van der Zande, waarin hij verder vertelt over hoe hij zijn carrière nieuw leven in blies na het missen van de Formule 1, racen tegen Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas, en zijn Amerikaanse avonturen.

