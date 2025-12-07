Lando Norris is de F1-wereldkampioen van 2025 en is daarmee de eerste McLaren-coureur die de titel wint sinds Lewis Hamilton in 2008. Een verbazingwekkende droogte van zeventien jaar voor een team dat ooit het toonbeeld van dominantie was.

Hamilton’s eerste wereldtitel in 2008 was één van de meest spectaculaire seizoensfinales ooit. In de slotrace op Interlagos leek Felipe Massa even kampioen toen hij de race won, maar Hamilton haalde in de allerlaatste bocht Timo Glock in op diens droogweerbanden en pakte de cruciale vijfde plaats die nodig was voor de titel. Een ontknoping voor de geschiedenisboeken.

Het jaar ervoor, als rookie naast Fernando Alonso, was Hamilton al bijna kampioen geworden, maar verloor hij met één punt verschil. De druk in 2008 was immens, maar Hamilton sleepte met vijf overwinningen, waaronder een weergaloze demonstratie op een nat Silverstone, op 23-jarige leeftijd de titel binnen.

Lange droogte

Maar waarom volgde daarna zo’n lange stilte? De regelwijzigingen voor 2009 pakten rampzalig uit voor McLaren. Waar het team in 2008 nog streed om titels, was de MP4-24 uit 2009 simpelweg niet competitief. McLaren verloor de technische voorsprong en zag concurrenten als Red Bull en Mercedes in de periode daarna domineren. Het was het begin van een neerwaartse spiraal die versterkt werd door de catastrofale samenwerking met Honda van 2015 tot 2017, waarin de motoren zo langzaam waren dat Fernando Alonso ze op Suzuka zelfs vergeleek met GP2-krachtbronnen.

Drie seizoenen van ondermaatse prestaties en betrouwbaarheidsproblemen wierpen het team terug naar de achterhoede. Ook de overstap naar Renault-motoren bracht niet de verhoopte doorbraak. Het werd pijnlijk duidelijk dat niet alleen de motor, maar ook het eigen chassis tekortschoot. McLaren moest de organisatie ingrijpend herstructureren, wat jaren kostte.

Pas na de terugkeer naar de Mercedes-krachtbron in 2021 begon McLaren weer te klimmen. Onder leiding van Zak Brown en een volledig vernieuwde structuur heeft het team zich teruggevochten. Mede daarom is Norris’ titel zo bijzonder: het markeert het einde van een 17 jaar lange droogte en bevestigt McLaren’s wederopstanding. Van de gloriejaren met Senna en Prost, via Hamiltons thriller in 2008, naar een nieuwe generatie die het team weer op de hoogste trede zet.

