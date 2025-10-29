Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt tevreden terug op de Grand Prix van Mexico. Met een sterke kwalificatie, een solide race en een podiumfinish benadrukte Vasseur het positieve gevoel dat het team dit weekend overhoudt. Met het resultaat hoopt Ferrari bovendien de tweede plek in het constructeurskampioenschap veilig te stellen, waarbij het team met 356 punten slechts één punt voor Mercedes en tien punten voor Red Bull staat.

“Het weekend was over het algemeen goed voor ons. We hadden een sterk tempo en we liggen niet ver achter om mee te strijden voor poleposities, en P2-P3 is een prima resultaat”, zei Vasseur na afloop van de race. Toch gaf hij toe dat het verschil met sommige concurrenten nog steeds voelbaar is, vooral tijdens lange runs. De Fransman prees Lando Norris voor zijn indrukwekkende snelheid: “Ik denk dat Lando vrijdagmiddag al liet zien dat hij op de lange stint op een ander niveau zat, en dat deed hij tijdens de race weer.”

Het Autódromo Hermanos Rodríguez is volgens Vasseur een uitdagend circuit, vooral omdat de teams hier met de hoogste koelingsinstellingen van het seizoen rijden. “Het is de enige keer dit seizoen dat we met zo veel koeling rijden, en dan weet je niet precies waar de anderen staan. Maar over het algemeen deden we het goed: dit weekend waren we vanaf ronde één competitief.” Vasseur benadrukte dat een groot deel van Ferrari’s prestaties afhangt van de koeling: “Om de auto goed af te stemmen, moet je al voorspellen hoe de race verloopt. Daardoor verliezen we soms wat snelheid.”

Puntenstrijd in volle gang

Met het positieve resultaat in Mexico hoopt Ferrari de tweede plek in het constructeurskampioenschap te consolideren. De Italiaanse renstal staat momenteel op 356 punten, gevolgd door Mercedes op slechts één punt achterstand en Red Bull met een achterstand van tien punten. Met nog vier races en twee sprintraces te gaan, staat er nog veel op het spel en kan de strijd om de tweede plek alle kanten op gaan.

