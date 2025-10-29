Susie Wolff vindt dat Lewis Hamilton meer waardering verdient voor de invloed die hij heeft gehad op de cultuur en uitstraling van de Formule 1. Volgens de directeur van de F1 Academy reikt de impact van de zevenvoudig wereldkampioen veel verder dan zijn prestaties op het circuit. Hamilton zette zich gedurende zijn carrière in voor tal van goede doelen – voornamelijk op het gebied van inclusiviteit – en doorbrak regelmatig het stereotype beeld van de Formule 1-coureur.

In de High Performance-podcast sprak Wolff over de positieve veranderingen binnen de sport. Daarbij uitte ze haar bewondering voor de bijdrage van Hamilton. “Ik krijg veel steun vanuit de sport”, aldus de Schotse oud-coureur. “Veel mensen prijzen me voor de groei van de F1 Academy – het is zo’n aanwinst, omdat we gesteund worden door de verschillende Formule 1-teams. Ik heb de volledige steun van de sport en krijg alle investeringen die nodig zijn om verder te bouwen. Er zit een echte authenticiteit in de Formule 1-mensen die willen dat de F1 Academy een succes wordt, juist omdat ze weten dat het een positieve impact kan hebben op de sport.”

‘Hamilton treedt buiten de gebaande paden’

Hamilton is al jaren een uitgesproken pleitbezorger van diversiteit en inclusie binnen de autosport. Wolff, die in haar karttijd nog tegen hem racete, prijst zijn bereidheid om zijn stem te gebruiken voor verandering. “Lewis is altijd bereid geweest om zich uit te spreken voor het goede”, legde ze uit. “Daarbij is hij zich altijd bewust van zijn impact en hoe hij een positieve invloed kan hebben.” Volgens Wolff is het werk van Hamilton ook voelbaar naast het circuit. Zijn gewoonte om ‘buiten de gebaande paden te treden’ heeft de sport volgens haar moderner en cultureel relevanter gemaakt.

“Hij heeft absoluut zijn eigen pad uitgestippeld en een enorme impact gehad op de sport”, betoogde Wolff. “Het verbaasde me niets dat hij opstond en sprak – dat doet hij altijd, ook wanneer iets nog niet gezegd is maar wél gezegd moet worden.” Wolff vindt dat Hamilton niet altijd de erkenning krijgt die hij verdient voor de manier waarop hij de Formule 1 mede heeft veranderd. “Hij heeft die wandeling naar de paddock omgetoverd tot een catwalk”, grijnsde ze. “Ook daarmee heeft hij een rol gespeeld in het cultureel relevant maken van de Formule 1 – niet alleen binnen de autosport, maar ook daarbuiten. Hij is iemand met een krachtige stem, en die gebruikt hij ten goede”, besloot Wolff. “Daar zouden anderen een voorbeeld aan moeten nemen.”

