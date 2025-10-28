De FIA bevestigt dat alle teams voor het 2024-seizoen zich aan het budgetplafond hebben gehouden. Na dagenlange speculatie over welke renstallen eventueel de budget cap zouden hebben overschreven, onthult het bestuursorgaan op dinsdag dat geen enkel team dit heeft gedaan. Alleen Aston Martin beging een kleine procedurele overtreding. De FIA is al met het Britse team in gesprek over een oplossing.

De geruchtenmolen draaiden deze week weer overuren in de Formule 1. Zo meldde de Italiaanse tak van Sky Sports op maandag nog dat zowel McLaren als Mercedes het budgetplafond voor 2024 overschreden zou hebben. Daar was echter niets van waar, bevestigt de FIA op dinsdag. Na een uitgebreide review van alle door de teams aangeleverde informatie concludeert het bestuursorgaan dat alle tien de teams zich aan het budgetplafond hebben gehouden in 2024.

Aston Martin

Alleen Aston Martin beging een kleine procedurele fout, ‘veroorzaakt door onvoorspelbare omstandigheden buiten de controle van het F1-team’, zo valt in het officiële persbericht te lezen. Op 29 september zijn de FIA en Aston Martin gezamenlijk het proces gestart om het probleem op te lossen. Alle vijf de motorfabrikanten – Alpine, Audi, Ferrari, Honda en Mercedes – hebben zich in 2024 ook aan het budgetplafond gehouden.

Het budgetplafond werd in het seizoen van 2021 voor het eerst door de FIA in het leven geroepen om zo een gelijker speelveld voor de verschillende teams te creëren. Het bestuursorgaan hoopt hierdoor ook ‘spannendere races’ te bewerkstelligen.

