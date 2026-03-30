Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zag hoe zijn coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc wederom met elkaar de strijd aangingen om de derde plek. Een week na hun gevecht op het scherpst van de snede in China, vochten de twee op Suzuka wederom om het laatste podiumplaatsje. Al was het gevecht door het gebrek aan vermogen bij Hamilton een stuk korter. Vasseur vindt het best, zo lang de twee coureurs de Ferrari’s maar heel terugbrengen: ‘Dan ben ik blij’.

Hoewel een Mercedes en een McLaren voor de Ferrari van Charles Leclerc op het podium eindigde, bestempelt Frédéric Vasseur de GP Japan als een geslaagd raceweekend: “Over het algemeen was het een goed weekend. Het was een geweldige race van Charles, vooral de laatste paar rondes.” De Monegask ging in de slotfase zijn teamgenoot voorbij, met een indrukwekkende inhaalactie. Leclerc pakte zo het derde plaatsje op het podium. “En dat terwijl hij, net als George, eerder nog pech had met de timing van de safety car. Over het algemeen was het een sterke race van Charles.”

De Formule 1 gaat na de race op Suzuka een onverwachte voorjaarsstop in. Zowel de Grand Prix van Bahrein als Saoedi-Arabië is geannuleerd door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. “Nu hebben we een maand lang de tijd om sterker terug te komen in Miami. Het is goed dat we altijd meedoen vooraan het veld, en kostbare punten pakken voor het wereldkampioenschap. Maar het is duidelijk dat we nog dingen moeten verbeteren”, concludeert Vasseur.

‘Als ze de auto’s maar heel terugbrengen’

Net zoals in China vochten wederom Leclerc en Hamilton voor plek drie in Japan, al was het dit keer de Monegask die aan het langste eind trok. Terwijl McLaren vorig jaar nog probeerde om haar coureurs in toom te houden door de zogenoemde ‘papaja-regels’, doet Ferrari daar niet aan. “Zo lang we de twee auto’s maar heel terugkrijgen aan het einde van de race, ben ik blij”, aldus Vasseur. “Er heerst veel respect tussen de twee, en ze weten dat Ferrari eerst komt. Ze doen echt goed werk op de baan.”

Datzelfde McLaren leek na een tegenvallend weekend in Shanghai weer helemaal terug te zijn in de strijd aan de top van het veld op Suzuka. Piastri eindigde zelfs voor Leclerc op het podium. Voor Vasseur kwam het allesbehalve als een verrassing. “Het is niet omdat ze in China niet konden starten, ze niet meer meedoen in de titelstrijd. Ze stonden naast ons op de grid, ze waren er. Je kan altijd een DNS hebben, maar ze zullen er staan. Voor mij verandert dit niks”, sluit de Fransman af.

