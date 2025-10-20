Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt met tevredenheid terug op het raceweekend in Austin. Charles Leclerc eindigde als derde op het podium, Lewis Hamilton daarachter op P4. Een gewaagde strategie met de zachte band voor Leclerc wierp zijn vruchten af, al moest hij in de slotfase zijn plek aan Lando Norris afstaan.

Leclerc begon de race vanaf de derde startplek op de zachte band, terwijl de coureurs om hem heen kozen voor de mediums. De Monegask profiteerde optimaal van zijn extra grip en ging na bocht 1 direct voorbij aan Norris, waardoor hij op de tweede positie reed. In de slotfase sloeg Norris alsnog terug, waardoor Leclerc genoegen moest nemen met de derde plaats. Teamgenoot Hamilton reed een solide race en schoof vanaf P5 op naar P4.

Vasseur sprak na afloop met F1TV en was vooral tevreden over de manier waarop het team zich had herpakt na een moeizame vrijdag: “Dit resultaat is te danken aan het harde werk van het team en de coureurs. Vrijdag was erg lastig voor ons – we stonden achteraan in SQ3 – maar vanaf vrijdagavond begon alles op z’n plek te vallen. De sprintrace ging goed, de kwalificatie verliep prima en ook de race zelf was goed. We waren agressief in onze strategie en beide coureurs reden sterk. Ik ben behoorlijk tevreden over de manier waarop we zijn teruggekomen. Dit is goed voor het vertrouwen van iedereen – de coureurs, de engineers en het hele team in Maranello. We moeten gas geven tot het einde van het seizoen.”

Strategie deels geslaagd

Over de opvallende keuze om Leclerc op de zachte band te laten starten, kon Vasseur wel lachen: “We wilden agressief zijn, en het had bijna gewerkt. Het doel was om Verstappen én Norris in bocht 1 te pakken. Dat is voor de helft gelukt”, grapte de teambaas. De volgende kans voor Ferrari om opnieuw te strijden voor het podium volgt komend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico. Ferrari is met dit sterke resultaat weer terug in de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap, waar het team de concurrentie aangaat met Mercedes en een sterk presterend Red Bull.

