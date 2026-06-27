De geruchten over de toekomst van Max Verstappen laaien, voor het derde seizoen op rij, weer op. Zijn manager Raymond Vermeulen herhaalt de ambities van de viervoudig wereldkampioen te midden van de speculaties over zijn Red Bull-contract: “We voelen ons thuis bij Red Bull, maar willen wel competitief zijn. Uiteindelijk is Max niet geboren om mee te doen in het middenveld.”

Max Verstappen heeft officieel nog een contract bij Red Bull tot en met 2028, maar voor het derde jaar op rij doen geruchten over zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal weer de ronde. Zo zouden er meerdere exit-clausules in het contract van Verstappen staan die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken.

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“Maar ons doel is om dit avontuur samen met Red Bull af te maken”, herhaalt Verstappens manager Raymond Vermeulen de ambities van de wereldkampioen, tegenover De Telegraaf. “De spirit van Red Bull en de spirit van Verstappen, dat past bij elkaar. Alleen moeten we wel een pakket hebben waarmee we vooraan mee kunnen doen. Dat is altijd de basis geweest. We voelen ons thuis bij Red Bull, maar willen wel competitief zijn. Uiteindelijk is Max niet geboren om mee te doen in het middenveld.”

Dat laatste is momenteel het geval; Verstappen bezet na zeven Grands Prix de zevende plaats in het coureurskampioenschap. Ondanks de verrassend goede krachtbron die Red Bull dit jaar voor het eerst zelf heeft gebouwd. “Dat laatste is natuurlijk hartstikke positief. De basis klopt”, vervolgt Vermeulen. “Hier in Oostenrijk komt het team met een gigantische update wat de auto betreft. Laten we hopen dat die een positief effect heeft, want het is duidelijk dat we stappen moeten zetten. Max staat zevende in het kampioenschap. Daar horen hij en Red Bull niet thuis, maar het is wel de realiteit.”

McLaren en Mercedes

Mocht Verstappen toch besluiten om Red Bull te verlaten, dan is het de vraag waar hij zijn Formule 1-carrière voortzet. Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde al eerder interesse in een samenwerking met de Nederlander, maar de bewering van George Russell dat hij ook in 2027 voor de Zilverpijlen rijdt, maakt een overstap misschien moeilijker. Ook over een ruil met McLarens Oscar Piastri werd al eerder gespeculeerd.

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Vermeulen wil niet ingaan op de speculaties. “We hebben nu de tijd om ons te concentreren op de performance van de auto. Dat heeft niets te maken met weggaan of niet weggaan. We willen gewoon zien waar we staan en hoe de ontwikkeling van de auto is. En dat betekent dat we nu geen ’ja’ of ’nee’ hoeven te zeggen. We hebben afspraken en daar houden we ons aan. En loyaliteit is altijd ons uitgangspunt geweest, van beide partijen. We hebben in al die jaren al veel nieuwe contracten gehad en die zijn altijd weloverwogen gemaakt.”

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