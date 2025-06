Het was een prima weekend voor Formule 2-coureur Richard Verschoor op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op de zaterdag pakte de Nederlander al de overwinning in de sprintrace, en een etmaal later reed Verschoor als derde over de finishlijn tijdens de hoofdrace. De coureur van MP Motorsport doet zo goede zaken voor het kampioenschap in de opstapklasse, en stijgt zelfs naar plek twee.

Verschoor staat na het raceweekend in Barcelona nog maar drie punten achter kampioenschapsleider Alexander Dunne. De McLaren-junior reed namelijk als vijfde over de finishlijn tijdens de hoofdrace. Winnaar was Red Bull-talent Arvid Lindblad, die vanaf polepositie aan de race was begonnen, gevolgd door Sebastian Montoya.

De als vijfde gestarte Verschoor maakte het podium compleet, nadat de race achter de safety car was beëindigd door het stilvallen van Leonardo Fornaroli. De safety car kwam net op tijd voor Verschoor, want de als vierde geëindigde Jak Crawford zat in ronde 35, twee rondes voor het einde van de race, nog in de DRS van de Nederlander.

LEES OOK: Nieuwe zege voor Richard Verschoor na inhaalrace in Barcelona

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.