Voor Max Verstappen liep de kwalificatie voor de sprintrace in Qatar vrijdagavond uit op een teleurstelling. De viervoudig wereldkampioen raakte in de slotfase van de baan, waarbij zijn auto lichte schade opliep. Hierdoor moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de teleurstellende zesde tijd. “Het was vanaf de eerste ronde niet goed.”

“Ik stuiterde veel en ik had zeer agressief onderstuur dat op hoge snelheid in overstuur overging. Het was gewoon niet wat je wilt als je sneller wilt gaan. We hebben natuurlijk geprobeerd een paar dingen op het stuur te veranderen, maar dat werkte niet echt. Het maakte het behoorlijk lastig”, zo keek Verstappen meteen na afloop bij F1 TV terug op zijn optreden.

De doorgevoerde aanpassingen aan zijn auto hadden duidelijk niet het gewenste resultaat. “Met deze balans wordt het niet echt plezierig in de sprintrace. Het wordt meer een kwestie van proberen te overleven en daarna wat dingen aanpassen richting de kwalificatie voor de race van zondag.”

