Max Verstappen kwam tijdens de GP van Groot-Brittannië als vijfde over de streep. De Nederlander kijkt terug op een ‘waardeloze’ race, waarin hij opnieuw geen vuist kon maken tegen zijn rivalen van McLaren. Tegelijkertijd beseft hij dat er op Silverstone, dat zondag geteisterd werd door wisselvallige weersomstandigheden, simpelweg niet meer in zat. In de verraderlijke RB21 beschikte Verstappen niet over het juiste materiaal om te kunnen schitteren in de regen.

“Op de intermediates gingen we veel te snel door onze banden heen”, verzuchtte Verstappen tegenover de pers in Silverstone. “Daarbij zat McLaren weer op een ander niveau.” De Nederlander bevond zich in de eerste fase van de race tussen Piastri en Norris, maar bij een herstart achter de safety car ging zijn bolide in de rondte. “Ik had natuurlijk dat momentje – dat maakte het allemaal veel moeilijker, gaf hij toe. “Toen viel ik terug naar de tiende plaats en had ik niet eens het tempo om me een weg naar voren te vechten.”

Verkeerde set-up

“Gelukkig maakten we wel de juiste keuze door niet te vroeg te stoppen”, vervolgde hij enigszins optimistisch. “Daardoor zijn we uiteindelijk nog als vijfde geëindigd, wat achteraf gezien het best mogelijke resultaat was vandaag, zeker na alles wat er gebeurd is.” Verstappen had voor de kwalificatie gekozen voor een low-downforce set-up, wat hem in de race parten speelde. “De achtervleugel maakte het allemaal een stuk ingewikkelder”, legde hij uit.

“Maar zelfs als we iets meer downforce op de auto hadden gehad, hadden we nog steeds niet met McLaren kunnen vechten”, voegde hij eraan toe. “Dat weet ik zeker. Ook onder droge omstandigheden waren ze nagenoeg onverslaanbaar geweest. De huidige upgrades werkten gelukkig wel, maar het is duidelijk nog niet genoeg.” McLaren noteerde opnieuw een één-tweetje op Silverstone. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri sloegen daardoor een groter gat in het wereldkampioenschap. Verstappen moet nu 69 punten toegeven op kampioenschapsleider Piastri.

