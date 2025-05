Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Ruim zeven tienden gaf de Red Bull-coureur toe op de snelste tijd van Lando Norris. “Nog steeds vindt onze auto het niet leuk om over hobbels te rijden”, zegt de Nederlander na afloop van de sessie.

“In de derde vrije training liepen we al tegen wat problemen aan, maar in de kwalificatie werd het duidelijk dat sector twee niet goed ging. We konden gewoon niet goed over de kerbstones rijden”, blikt Verstappen terug. Ook vorig jaar liep het niet lekker in Monaco voor Red Bull, toen werd de wereldkampioen zesde. “In verhouding tot afgelopen jaar is de auto wel iets beter, maar onze zwakte ligt gewoon bij lage snelheden en de hobbels.”

Dit seizoen weet Red Bull doorgaans wat extra snelheid uit de RB21 te persen tijdens de kwalificatie, maar dat was vandaag duidelijk niet het geval. “Kijk, als je auto niet goed presteert onder lage snelheden, dan kun je dat niet ineens oplossen. Maar dit probleem hadden we al in 2022 en hebben we nu dus nog steeds. Het is gewoon niet ons circuit. Het is wat het is en we moeten hier gewoon het maximaal aantal punten scoren.”

Casino tijdens Monaco GP

Of er podiumkansen in het verschiet liggen in Monaco, vindt Verstappen moeilijk in te schatten. “De race is hier normaal gesproken een lange zit, maar met de extra verplichte pitstop kan het wel wat interessanter worden. Het kan een loterij worden die in je voordeel maar ook in je nadeel uit kan pakken, helemaal met safetycars. We moeten ons daarom voorbereiden op elk scenario.”

