Ook de topkwalificatie op de Nordschleife Nürburgring is verreden, waardoor de startopstelling voor de NLS5-race bekend is. Niet Max Verstappen maar zijn protegé Thierry Vermeulen pakte de felbegeerde pole position. Verstappens teamgenoot Lucas Auer reed de vijfde tijd, waardoor de wereldkampioen vanmiddag vanaf de vijfde startplaats de race aanvangt.

Na de kwalificatiesessie, waar Max Verstappen genoegen moest nemen met plaats 32, was het tijd voor de topkwalificatie. Teams mogen dan ieder één voor één hun snelle racerondes rijden. Verstappens teamgenoot Lucas Auer kroop achter het stuur van de #3 Mercedes, terwijl het langzaam op ‘de Groene Hel’ begon te regenen. Tijdens zijn eerste snelle tijd kwam Auer niet verder dan een 8:25,385, goed voor de zeventiende plek. De coureur verbeterde zich echter, naar een 8:13,351. De tijd bleek goed genoeg voor de vijfde startplek.

Pole voor Vermeulen

Pole position was er echter voor Thierry Vermeulen – Verstappens protegé en zoon van manager Raymond Vermeulen. De jonge coureur reed met een 8:10,275 de snelste tijd van de sessie. Vermeulen was hiermee een duizendste sneller dan tweede plaats David Jahn. De NLS5-race begint om 13:00 zondagmiddag.

